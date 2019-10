PlayStation Plus : les jeux gratuits de novembre 2019 sous le signe d'Halloween

Outlast 2 pour jouer dans le noir

N'oubliez pas The Last of Us Remastered

Source : Sony

Comme à chaque fin de mois, Sony a dévoilé l'identité des deux jeux PS4 prochainement offerts aux joueurs qui sont abonnés à son service PlayStation Plus . Pour ce mois de novembre 2019, le constructeur nippon mise sur une ambiance Halloween.Le premier jeu gratuit est en effet, unà la première personne qui requiert des nerfs solides et du sang-froid. Développé par Red Barrels et sorti en 2017, le titre a, comme son prédécesseur, fait son petit effet sur Twitch. Son ambiance angoissante permettait aux streamers de tenir leurs spectateurs en haleine.Le pitch : vous devez essayer de sauver votre femme, kidnappée par un culte de désaxés, en évitant la population locale plutôt louche et en découvrant les secrets de l'environnement dans lequel vous évoluez.Le second titre est, un action-RPG développé par Team Ninja et commercialisé en 2017 dont la suite devrait bientôt être disponible. Vous incarnez un samouraï suréquipé qui maîtrise épées, lances, shuriken, arcs, fusils et même la magie. Vous en aurez besoin pour vaincre les nombreux ennemis, humains ou démons, qui se dressent sur votre chemin.Nous sommes vraiment gâtés pour ce mois de novembre avec deux excellents jeux aux qualités éprouvées.Les deux jeux ici présentés seront disponibles au téléchargement sur le PlayStation Store pour les joueurs PS4 qui bénéficient d'un abonnement PlayStation Plus actif à partir du 5 novembre 2019 et jusqu'au 3 décembre. N'oubliez pas que vous pouvez encore récupérer les jeux du mois d'octobre 2019 jusqu'au 4 novembre. Il s'agit deet de, le premier constituant d'ailleurs une bonne option pour célébrer Halloween.Pour rappel, Sony a arrêté d'offrir des jeux PS3 et PS Vita aux abonnés PS Plus depuis le mois de février dernier. Chaque mois, ce sont donc uniquement deux titres PS4 qui sont rendus disponibles.