Paris Games Week : Death Stranding, un trailer de lancement qui donne envie ?

Un trailer de lancement pour Death Stranding

Source : PlayStation YouTube

Ce mercredi 30 octobre, Hideo Kojima était présent à la Paris Games Week pour rencontrer ses fans, mais aussi (et surtout !) pour dévoiler lede lancement du très attenduUn nouveaudigne d'une production hollywoodienne, de huit minutes (!!!), dans lequel Hideo Kojima livre beaucoup (trop ?) de nouveaux éléments à propos de cejusqu'ici très mystérieux.Un titre qui plongera les joueurs dans une Amérique dévastée, dans laquelle on retrouvera des hommes, des femmes, des spectres... et Norman Reedus.Rappelons queest attendu sur PlayStation 4 le 8 novembre prochain. Le jeu est également prévu sur PC , mais il faudra alors accepter de patienter jusqu'à l'été 2020.