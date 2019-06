L'abonnement mensuel au PlayStation Plus va augmenter en France

À cause du marché ?

Payer tous les mois n'est pas du tout rentable !

Dans un premier temps, rappelons que leest un service obligatoire si vous désirez jouer en ligne sur PS4 . L'vous donne également accès à d'autres avantages, comme des réductions sur leou encore des jeux gratuits tous les mois. Or,», expliquedans un mail envoyé aux utilisateurs.Fort heureusement, la hausse en question ne concerne que l'qui passera donc àactuellement. Les prix trimestriels, à 24,99€, et annuels, à 59,99€, eux, ne bougeront pas. Si vous avez activé le renouvellement automatique, le nouveau tarif entrera en vigueur en août.Notons que la France s'en sort plutôt bien par rapport à plusieurs de ses voisins européens, puisqu'en Suisse, en Suède et en Norvège tous les prix augmentent . Dans ce dernier pays, l'abonnement mensuel augmentera de 30,8% et l'annuel de 19,6%.