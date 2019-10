Sony met fin à PlayStation Vue, son service de télévision payante

Game over pour le PlayStation Vue

Source : ArsTechnica

Si Sony a récemment confirmé que son service PS Now serait bien de la partie sur la future PlayStation 5 , le géant nippon vient en revanche d'officialiser la fermeture d'un autre service PlayStation :Lancé en 2015, ce service de télévision disponible aux Etats-Unis n'a visiblement jamais connu le succès escompté. À tel point que Sony fermera définitivement le service le 30 janvier 2020, soit dans quelques semaines.», regrette Sony.Sony annonce que les fans de PlayStation pourront malgré tout continuer à profiter de longs métrages et séries sur leur console fétiche, via le PS Store, mais aussi via les applications partenaires (Netflix, Amazon Prime Video, Hulu...)