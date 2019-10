Bully 2 aurait été en développement quelques mois… mais tout s’est arrêté en 2013

© Rockstar Games

Rockstar New England aux manettes

L'équipe remobilisée sur d'autres projets

D'après de récentes informations dénichées par Video Game Chronicles,aurait été en développement au début des années 2010, mais n'aurait jamais été achevé.D'après les sources de VGC, la suite du jeu, sorti en 2006 sur PS2, était suffisamment avancée pour qu'une partie du jeu soit jouable. «» confesse l'un des développeurs ayant prétendument bossé sur le jeu.En réalité, Dan Houser (co-fondateur et éminence grise de Rockstar Games) aurait commencé à plancher sur l'écriture d'une suite à son jeu de cancres dès 2008. Il s'agissait d'une suite directe du premier opus, dans lequel Jimmy devait reprendre le rôle principal. «», rapporte VGC.Tenu secret par Rockstar (les développeurs n'ont jamais pu écrire autre chose que « projet non annoncé » sur leur CV concernant), le projet tombe finalement à l'eau en 2013, au terme de 18 mois de production.Remobilisées sur «», les équipes de Rockstar New England ne toucheront plus jamais à. On retrouve le nom du studio aux crédits deet bien entendu, sur lequel il a participé à l'effort de guerre De son côté, Dan Houser n'a jamais masqué son intérêt pour la licence Bully. Il s'est d'ailleurs plusieurs fois réservé le droit d'explorer de nouveau son univers, sans toutefois se mettre de pression particulière. Aux dernières nouvelles, Rockstar était censé «(Payne, NDLR),». Pour rappel,est disponible depuis 2012.