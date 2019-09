Anthem : BioWare met sa roadmap de côté pour se concentrer sur des correctifs plus essentiels

© Electronic Arts

Plus de temps pour corriger le cœur du jeu

BioWare, un studio au bord de l'asphyxie

Sur le blog officiel du studio, Chad Robertson, Directeur des services live d', a annoncé renoncer au découpage actuel du contenu additionnel en « actes » au profit de mises à jour irrégulières.En lieu et place des actes prévus dans la feuille de route originelle, BioWare se concentrera à l'avenir sur des « mises à jour saisonnières ». «, explique Chad Robertson,».Un pis aller donc, pour laisser davantage de temps aux équipes de BioWare de réparer les fondations d' un jeu encore extrêmement boiteux », assure le responsable. Des promesses qui doivent désormais se matérialiser par le biais de remaniements importants , et non plus par de petites rustines appliquées à la va-vite pour poursuivre la sortie régulière des DLC.BioWare fait partie des grands noms du jeu vidéo occidental. Mass Effect ... les succès ont été nombreux pour le studio canadien. Mais les dernières années n'ont pas été tendres pour les développeurs, passés depuis le début des années 2010 sous le joug d'Electronic Arts.Déjà saigné à blanc lors du développement de(2014), le studio a rapidement dû remobiliser ses forces pour sortir dans les temps unqui n'aura finalement connu qu'un succès d'estime. Et encore, seulement au terme de longs mois de rafistolage.n'est finalement que la goutte d'eau qui fera déborder un vase craquelé de partout. Dénominateur commun à ces échecs (à différents niveaux) successifs ? Frostbite. Le moteur développé par DICE (Battlefield), et qu'Electronic Arts veut généraliser à l'ensemble de son catalogue. Peu adapté aux jeux à la troisième personne, livré sans notice aux équipes de BioWare qui doivent de fait réinventer la roue tout en composant avec un management chaotique , Frostbite cristallise aujourd'hui l'essentiel des difficultés rencontrées par le studio canadien.Et l'histoire pourrait bien se répéter : en décembre dernier, Electronic Arts teasait. Un jeu qui, d'après le journaliste spécialisé Jason Schreier, rencontre exactement les mêmes problèmes de développement qu'etavant lui.