Anthem : quand un bug change le plus petit gun en l'arme la plus efficace du jeu

Visiblement, un nouveau problème a été repéré par la communauté d'et il est assez fâcheux.Ainsi, il y a bien un souci au niveau desassénés par les armes du jeu. Un utilisateur de Reddit nommé YeetLordSupreme s'est rendu compte qu'une pétoire de niveau 1, reçue en tout début de partie, pouvait dans certains cas êtreque des armes classées parmi les meilleures d'Anthem. Il ne faudrait donc pas se fier aux dommages indiqués à l'écran car ces derniers ne refléteraient pas la réalité.Après plusieurseffectués sur les ennemis les plus redoutables, YeetLordSupreme s'est aperçu qu'un pistolet de niveau 1 avait besoin de moins de balles pour abattre un adversaire qu'un bon gros fusil de niveau 45. Avec le Brasier de Ralner (soit une arme surpuissante), ce joueur a eu besoin de tirer à six reprises pour éliminer un Scar contre seulement quatre tirs avec le fusil d'assaut de base.Bioware a pris la parole par le biais du community manager d'Anthem, Andrew Johnson. Ce dernier a précisé que l'équipe en charge du développement est au courant et. Un patch devrait venir corriger cette erreur prochainement.