Anthem : à quelques jours de la sortie, EA tease le contenu à venir

Anthem : acte 1



La feuille de route du premier Acte de Anthem. Crédits : Electronic Arts

Pour un "jeu-service" de la trempe d', seule la bonne volonté des développeurs à fournir un contenusuffisant pourra permettre de maintenir le taux de rétention à flot. Aussi Electronic Arts ne perd pas de temps et dévoile , à cinq jours de la sortie officielle du jeu, les premiers événements qui viendront animer la vie des Freelancers.Electronic Arts emprunte au théâtre son découpage en trois actes, et nous propose un petit aperçu des premières mises à jour à venir sur Anthem. Le premier acte, intitulé "Les échos de la réalité", sera lancé au mois de mars prochain et lui aussi découpé en troisconséquentes :On remarque aussi dans le bandeau inférieur de nombreuses indications sur le contenu qui sera ajouté au fil du temps par les équipes de BioWare, tels que des, mais aussi un système de "guildes et classements".. Il est d'ores et déjà disponible aux abonnés du pass EA Access et Origin Access.