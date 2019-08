Sur Mixer, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent verser gratuitement 3$ à leur streamer préféré

3 dollars gracieusement offerts par Microsoft

Microsoft rend plus simple le soutien aux streamers

Source : Neowin

mise sur le Gaming, mais aussi sur le streaming au travers de sa plateforme. Concurrente de Twitch, cette dernière s'est récemment attachée en exclusivité les services de Ninja , la star américaine du streaming aux 15 millions d'abonnés. On apprend aujourd'hui l'introduction d'une nouvelle méthode de contribution pour filer un coup de pouce (pécunier) aux streamers sévissant sur Mixer. Cette méthode implique toutefois de souscrire pour la première fois au Xbox Game Pass.Le principe est simple, chaqueobtiendra à compter de maintenant une période de 30 jours durant laquelle il pourra entrer un code à destination d'un streamer de son choix via l'application iOS ou Android de Mixer (ou directement depuis l'application Xbox Bêta de Windows 10).Une fois le code entré, Microsoft versera sans frais supplémentaires pour l'utilisateur. À noter que cette nouveauté ne s'applique pas aux abonnés de longue date au Xbox Game Pass.Parallèlement à cette mesure, Microsoft annonce la mise à jour de l'application Xbox bêta sous Windows 10. Cette dernière embarque désormais une option permettant de soutenir les créateurs/diffuseurs, intégrée au menu utilisateur. Cette même option sera par ailleurs ajoutée plus tard dans la semaine à l'application Xbox Game Pass, précise Neowin.Précisons enfin que l'abonnement au Xbox Game Pass est en ce moment disponible contrepour les deux premiers mois. Microsoft indique en outre vouloir continuer à ajouter d'autres méthodes permettant aux utilisateurs de soutenir leurs streamers préférés.