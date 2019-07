The Division 2 est le jeu le plus vendu de l'année (pour l'instant), selon Ubisoft

© Ubisoft

The Division 2 est le plus gros succès de l'industrie selon Ubisoft

Le PC repasse devant la PlayStation 4

La part du PC dans le chiffre d'affaires d'Ubisoft est désormais majoritaire. © Ubisoft

En 2018,signait déjà une année record avec un chiffre d'affaires dépassant les deux milliards d'euros. À en croire les résultats publiés aujourd'hui, l'éditeur français parait bien parti pour réitérer l'exploit.Lancé en mars dernier contribue pour beaucoup à la bonne santé financière d'Ubisoft. Dans son rapport, l'éditeur annonce fièrement que son shoot & loot n'est rien de moins que «».Un statut reluisant, obtenu par Ubisoft en faisant le total des unités écoulées en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, Amérique latine, au Japon et en Afrique.Donnée marquante du rapport publié aujourd'hui par Ubisoft : la part du chiffre d'affaires de l'éditeurpar rapport à la même période l'année dernière, passant de 24 % à 34 %. Mieux, elle se situe désormais au-dessus de celle attribuée à la PlayStation 4 (31 %).Unepour laquelle Ubisoft peut remercier Blue Byte, le studio allemand aux manettes du jeu de gestion Anno 1800 sorti en avril dernier. Mais les accointances de plus en plus marquées entre l'éditeur et un certain Epic Games n'y sont pas pour rien dans la bonne santé des comptes de l'entreprise.Désormais déterminé à livrer ses jeux en exclusivité à l'au nez et à la barbe de Steam, Ubisoft dégage ainsi un revenu substantiel (Epic ne grignote que 12 % des revenus générés par les ventes , contre 30 % pour Steam).Mais l'histoire d'amour entre Ubisoft et le PC ne risque pas d'être un épiphénomène. En septembre, l'éditeur lancera en exclusivité sur ordinateur, son service de jeu vidéo à la demande sur le modèle du Xbox Game Pass . Hier, l'éditeur a d'ailleurs révélé la liste des 108 jeux qui seront présents sur le service à son lancement.