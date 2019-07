Ubisoft : on connait les 108 jeux disponibles sur la plateforme UPlay+

Plus de 100 jeux pour UPlay+

Source : Ubisoft

Dans un premier temps, les abonnés àpourront donc prétendre à un peu plus de 100 jeux, évidemment issus du portfolioAu même titre qu'un Xbox Game Pass , le service UPlay+ d'Ubisoft reposera sur un système de téléchargement, et non de streaming. Ainsi, contre un tarif mensuel de, les abonnés auront accès en illimité à un vaste catalogue de jeux.Le site officiel UPlay+ vient tout récemment d'officialiser, avec précisément 108 titres à (re)découvrir. Ubisoft oblige, on retrouve pas mal d'Assassin's Creed (16 titres), de jeux estampillés Tom Clancy (10 titres) et de Far Cry. À noter que l'abonné UPlay+ aura également la possibilité de mettre la main sur les nouveautés Ubisoft trois jours avant le commun des mortels.Le catalogue liste évidemment d'autres licences phares comme The Settlers, Trials, Trackmania, Prince of Persia, Might & Magic, Rayman, Brothers in Arms, sans oublier Cold Fear, Beyond Good & Evil, Zombi ou encore From Dust.Un service UPlay+ qui sera lancé, avec la possibilité de profiter d'un premier mois gratuit, histoire de tester en long et en large le système, avant de poursuivre son abonnement (ou non).À noter que ce même service UPlay+ sera également compatible avec la plateforme de jeu en streaming Google Stadia , dans le courant de l'année 2020.Les intéressés peuvent évidemment jeter un œil à la liste complète en se rendant directement à cette adresse