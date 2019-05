Le jeu de rôle sur table The Elder Scrolls - Elsweyr soupçonné de plagiat

Un nouveau coup dur pour la réputation de Bethesda ?

Le jeu supprimé en attendant plus d'informations

Source : Techradar

En effet, l'éditeur sortait cette semaine un jeu de rôle sur table nommé. S'il s'agissait d'une belle manière de promouvoir l'extension du même nom attendue dans The Elder Scrolls Online en juin, cette initiative a été entachée par des accusations de plagiat.Que les joueurs du MMO se rassurent,qui est concerné par cette affaire. Cette extension est toujours prévue pour le 4 juin 2019 sur consoles et PC. Elle ouvrira les portes de la province des Khajiits intitulée Elsweyr. Ici, nous allons plutôt évoquer unqui a été mis en ligne par Bethesda le 7 mai dernier. Un bel outil promotionnel qui n'a malheureusement brillé que par une polémique.En effet, l'éditeur a été obligé dedes téléchargements à cause de plusieurs accusations de plagiat. Elsweyr possédait effectivement plusieurs similarités avec le moduleà destination du légendaire Donjons et Dragons . Bien évidemment, il ne s'agit pas de petites ressemblances puisque le jeu de rôle reprenait le même texte d'introduction, le scénario dans sa quasi-intégralité ainsi que sa jouabilité.Malgré le fait que l'existence du jeu était presque anecdotique, le compte Twitter officiel de la licence a dû s'exprimer et agir rapidement pour éteindre l'incendie : «».Si certaines règles de Donjons et Dragons sontafin que les joueurs puissent les adapter à leur sauce, Elsweyr semblait aller beaucoup trop loin. Les créateurs du module The Black Road, Paige Leitman et Ben Heisler, ont aidé à répandre l'information sans pour autant accuser directement Bethesda Softworks. Hélas, il y a de fortes chances pour que ce jeu de rôle sur table ne soit désormais plus d'actualité.