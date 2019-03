Une nouvelle série Dungeons & Dragons bat des records sur Kickstarter

« The Legend of Vox Machina »

Une série produite en grande pompe

Les fans de ce mythique jeu de rôle brûlent d'impatience, jusqu'à enflammer la cagnotte de la nouvelle série sur Kickstarter. Avec un objectif fixé à 750 000 dollars d'ici le 18 avril , le projet a fait fureur en récoltant plus de 6 millions de dollars en l'espace de quatre jours. Unpour une production audiovisuelle dont le lancement est prévu d'ici 2020.Intitulée « The Legend of Vox Machina », cette nouvelle production prendra la forme d'une série animée aux épisodes dedisponible chaque semaine. Bien plus qu'une simple série, «» qui a pris quatre ans à se concrétiser et qui est impatiemment attendu, comme le déclare Matthew Mercer, le « Maître du Jeu » du projet.C'est dans l'univers d'que prendront place les deux premiers épisodes de la série, en relatant les aventures de sept membres de la Vox Machina lors de leur première mission. Les deux épisodes suivants se passeront dans le royaume deoù les membres de la Vox Machina vengeront le meurtre des souverains et de leurs familles.Loin d'une production amateur, le projet sera pris en charge par le studio Titmouse, qui a planché sur les sérieset, qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. À cette production de pointe s'ajoutent les talents de Jennifer Muro, qui a assuré le scénario deLa série sera lancée ensans préciser la plateforme sur laquelle elle sera distribuée. Pour rappel, la production de, qui avait récolté 5,76 millions de dollars sur Kickstarter (deuxième plus gros record pour une production) avait été rachetée par Netflix. Alors que le projet vient de récolter 6 millions de dollars en quatre jours sur ses 46 jours de campagne, il est certain qu'un combat de titans éclatera pour savoiren premier.