On sait enfin à quoi va ressembler le Battle Royale de Battlefield V prévu ce mois-ci

Le 11 mars 2019 Par Pierre Crochart



Crédits : DICE / Electronic Arts

La communauté Reddit de Battlefield V est entrée en possession du tutoriel officiel de Firestorm, le mode Battle Royale de Battlefield V, qui doit arriver d'ici la fin du mois de mars.



Et la première chose qui frappe, c'est que DICE n'a pas réellement souhaité bouleverser la formule. Il sera toujours question d'être bombardé sur une immense carte, seul ou à plusieurs, et de s'équiper en conséquence pour espérer toujours tenir sur vos guibolles une fois les 63 autres joueurs six pieds sous terre.



Firestorm ne perturbera pas le concept

Toujours pas de date de sortie



La feuille de route officielle de Battlefield V. Crédits : DICE / Electronic Arts

Source : Reddit

oblige, les véhicules feront partie intégrante du Firestorm, qui se déroulera d'ailleurs sur une carte inspirée des environnements norvégiens du jeu.Jouable seul, en duo ou en escouade de trois joueurs, le modede Battlefield V abandonne le concept de classe pour vous laisser vous la confectionnersur le terrain. DICE reprend le principe de(commun, rare, épique), et vous permettra de garnir vos armes de viseurs et autres stabilisateurs pour en améliorer la portée ou la puissance.En cas de trépas prématuré, vos coéquipiers pourront vous relever durant le temps imparti. Mais si personne ne daigne vous tendre la patte pour vous remettre d'aplomb, ce sera un game over pur et simple. Contrairement à Apex Legends , l'autre Battle Royale de l'écurie EA Games, DICE n'accorde donc pas de seconde chance aux joueurs.Si les développeurs ont joué le jeu de la fuite sur Twitter avec un amusant clin d'œil à Reddit, nous sommes toujours dans l'attentepour ce mode de jeu qui avait pourtant été annoncé à l'E3 dernier.Plus tard, une feuille de route officielle nous apprenait que le mode Firestorm n'arriverait finalement qu'en mars 2019 , sans plus d'explications. Un coup dur pour celles et ceux qui n'étaient intéressés par le FPS de DICE que pour cette raison, et qui nous donne alors des éléments de réponse quant aux ventes en berne de cet épisode.Mais sur Twitter toujours, le compte officiel Battlefield V promet «». En se gardant bien d'être plus précis, bien entendu.