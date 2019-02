Rainbow Six Siege fera l'impasse sur un mode battle royale

Ubisoft dit non

Un titre commesemble totalement se prêter à un mode battle royale. Le jeu est exclusivement jouable en multijoueur et le but est d'éliminer l'escouade adverse en faisant preuve d'un grand sens tactique. Pourtant, l'éditeur français n'est absolument pas décidé à franchir le pas, si nous en croyons les récents propos du directeur créatif du soft.En effet, Xavier Marquis s'est entretenu avec le site Dualshockers au sujet de la possible arrivéepour Rainbow Six Siege. La réponse a au moins le mérite d'être très claire : «».Le réalisateur de Rainbow Six Siege, Leroy Athanassoff, est allé dans le même sens que Marquis en précisant de manière moins catégorique : «». Pour l'instant, les joueurs devront clairement faire sans.