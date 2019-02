Tetris 99, le reboot en mode en battle royale sur Nintendo Switch Online

Trois nouveaux modes en préparation

Si le concept dea de quoi surprendre sur le papier, il n'en reste pas moins basique. Le but est toujours deafin de les faire disparaître. Sauf que dans cette version exclusivement tournée vers le multijoueur, il faut également se soucier des 98 autres joueur, en évitant le Tetriminos et en leur balançant des pénalités au cours de la partie. Il s'agit pour le moment du seul mode jouable, mais d'autres devraient débarquer très bientôt.En effet, des dataminers sont parvenus à trouver desdans Tetris 99. Ainsi, nous découvrons qu'un mode « Battle Team » devrait arriver prochainement. Il permettra àde s'affronter. Le mode « Com Battle » fera office d'entraînement face à 98 IA, le but étant de se préparer avant les affrontements en ligne. Enfin, le mode « Marathon » occupera les joueurs pendant depouvant aller jusqu'à un nombre illimité de lignes.Tous les abonnés au service payantpeuvent jouer à Tetris 99 dès maintenant. Pour télécharger le jeu, il est nécessaire de se rendre sur l'eShop depuis la console hybride du constructeur nippon.