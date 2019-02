L'essentiel du Nintendo Direct : Super Mario Maker 2, Tetris Battle Royale, Link's Awakening..

© Nintendo

Les exclus ont la forme !

Les éditeurs tiers répondent à l'appel

Le « One more thing » qui a tout cassé

Voici tout ce qu'il fallait retenir de l'événementdu 13 février.Dès le lancement de la vidéo, Nintendo a pris tout le monde de court avec la présentation de. Cette suite, qui débarquera en exclusivité sur Switch, offrira toujours plus de possibilités au joueur et l'interface a été totalement repensée. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque le jeu débarquera dès juin 2019. Pendant une grande partie de son direct, la firme nippone a ensuite détaillé le contenu de ses productions maison déjà sur le marché ou qui arriveront dans les semaines qui viennent.Ainsi, Nintendo a rapidement évoqué la mise à jour 3.0 de, en indiquant que tous les éléments inédits seraient dévoilés à une date ultérieure. Desde Snake, Simon, Carapuce, Herbizarre et Dresseur Pokémon seront commercialisés cette année.Un patch arrivera aussi pourle 14 mars et permettra de jouer en coopération dans tous les stages du jeu. Nous avons aussi été en mesure d'admirer du gameplay pour le beat'em all, qui sera jouable à quatre pour une sortie cet été.a eu droit à une grosse présentation avec pas mal de gameplay et une mauvaise nouvelle. En effet, Nintendo a décidé de reporter la date de sortie, qui est maintenant fixée au 26 juillet 2019. Un mal nécessaire pour créer un jeu d'exception.Le constructeur avait encore quelques belles exclusivités à revendre durant son Direct. Ainsi,(qui débarquera le 29 mars) et(prévu pour cet été) sont jouables dès maintenant sur Switch via une démo téléchargeable sur l'eShop.Vers la fin de la vidéo, c'est Platinum Games qui a pris la parole pour dévoiler une toute nouvelle licence exclusive à la Switch nommée. Plusieurs figures emblématiques de l'industrie du jeu vidéo comme Hideki Kamiya (Okami, Devil May Cry, Resident Evil...) sont associées au projet. Des combats dynamiques rythmeront l'aventure dans un monde futuriste à la superbe direction artistique. Il arrivera dès le 30 août 2019 et Nintendo a tenu à préciser que le développement de(l'autre gros projet de Platinum Games) avançait bien.La Switch a profité de ce Nintendo Direct pour gonfler son catalogue du côté des studios externes. Nous avons ainsi découvert le puzzle gamequi arrivera sur l'eShop le 26 avril, du gameplay pour le Castlevania-likeou encore la venue desur la console hybride dès le 12 juillet. L'intriguantfera son entrée cette année et une mise à jour pour le titre d'Ubisoftqui accueillera l'escouade de Star Fox en avril.Les amateurs de J-RPG ont également été gâtés avec l'annonce dequi sortira cet automne, exclusivement sur Switch. La console ouvrira aussi ses portes cette année à, qui est à la base sorti sur 3DS, en 2012. Nintendo a précisé queétait aussi en développement.Square Enix a ensuite levé le voile sur, la nouvelle production des créateurs de I am Setsuna et Lost Sphear. Ce RPG contera une histoire poignante avec un gameplay volontairement rétro et des graphismes somptueux. Rendez-vous cet été pour y jouer sur la plupart des supports.Pour en finir avec les éditeurs tiers, Nintendo a également officialisé les sorties suivantes :etle 21 mai,cet été,cet automne,gratuitement sur l'eShop le 28 février,au cours du printemps,le 22 mars etle 23 avril.Aussi, Square Enix envahira la Switch avecle 26 mars etle 20 mars.est quant à lui disponible dès maintenant, toujours sur l'eShop. Enfin, un Battle Royale nommé(opposant 99 joueurs en ligne) est également téléchargeable tout de suite.Mais la grosse annonce de ce Nintendo Direct, c'est bien évidemment le retour devia un remake sur Switch. 26 ans après sa sortie initiale, le jeu légendaire de la Game Boy aura droit à une refonte complète avec des graphismes totalement retravaillés pour l'occasion. Même si le jeu conserve sa vue de dessus, il opte maintenant pour un rendu 3D du plus bel effet. Le jeu sortira en 2019 exclusivement sur Nintendo Switch.