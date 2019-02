Rainbow Six Siege "édulcoré" pour l'audience asiatique

Une censure globalisée pour tous les joueurs



Pour sa commercialisation en Asie et pour ne pas choquer le public asiatique,, de nombreux éléments visuels « suggestifs » qui font partie du titre vont bientôt disparaître. Certaines icônes dans les menus de jeu vont également subir un relooking.Par exemple,. L'icône de mêlée avec son poignard va évoluer pour devenir un poing. De même, oubliez les machines à sous ou l'enseigne de strip-teaseuse en néon.Cette chasse aux éléments violents et érotiques est menée pour que le jeu soit en conformité avec les règles strictes de certains pays. Le FPS multijoueurs va évoluer dans une version édulcorée pour sa quatrième saison, et cette censure va s'appliquer à tous.En effet, les développeurs ont indiqué qu'. «» peut-on lire sur le site officiel.Les développeurs confirment que le fond du jeu ne sera pas changé. Les modifications esthétiques ne vont pas modifier l'expérience du jeu ni le gameplay.