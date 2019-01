Call of Duty : le mode Battle Royale de BO 4 jouable gratuitement cette semaine

Un mode de jeu toujours très populaire

À compter de demain jeudi 17 janvier, les joueurs PC, PS4 et Xbox One pourront s'essayer gratuitement au mode Battle Royale deCalqué sur le concept phare de PUBG ou Fortnite, le mode Blackout de CoD : BO4 voitêtre bombardés sur une immense carte qu'ils devront piller pour récupérer de l'équipement. L'objectif : survivre et être le dernier combattant debout à la fin de la partie.