Battlefield V : le mode battle royale repoussé au printemps 2019

Du contenu quelques semaines après la sortie du titre

Il faudra patienter encore quelques mois pour profiter du modede. EA DICE a publié sa roadmap et annoncé les différents contenus ajoutés au jeu dans les mois suivant le lancement. Le mode teasé depuis l'annonce du titre en mai dernier ne sera accessible qu'à partir du mois de mars pour les joueurs indique Engadget Avant cela, les joueurs pourront profiter des premiersdès le mois de décembre ou janvier, avec une campagne supplémentaire baptisée «» et l'ajout d'une nouvelle map multijoueur. Entre janvier et mars, un mode multijoueur «» s'ajoutera à ceux déjà existants puis le Battle Royale ouvrira ensuite ses portes.