La beta ouverte de Battlefield 5 en détails et la configuration minimale requise

Les deux dates d'accès à la BETA

2 cartes au programme

Configuration minimum :

- OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, and Windows 10

- Processor (AMD): AMD FX-6350

- Processor (Intel): Core i5-6600K

- Memory: 8GB RAM

- Graphics card (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

- Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

- DirectX: 11.0 Compatible video card or equivalent

- Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

- Hard-drive space: 50GB

Configuration recommandée :

- OS: 64-bit Windows 10 or later

- Processor (AMD): AMD FX 8350 Wraith

- Processor (Intel): Intel Core i7 4790 or equivalent

- Memory: 16GB RAM

- Graphics card (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB

- Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

- DirectX: 11.1 Compatible video card or equivalent

- Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

- Available Disk Space: 50GB

Avis à tous les amateurs de la série Battlefield, Electronic Arts a enfin dévoilé la date officielle du démarrage de la BETA et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle arrive à grands pas !En effet, dès demain,du matin, la BETA du jeu tant attendu sera officiellementPour lesévoluant sur PC, PS4 ou Xbox One, il faudra attendre leà la même heure.Concernant la BETA en elle-même, elle offrira la possibilité aux joueurs souhaitant y participer de s'affronter sur la map Rotterdam en mode « conquête », mais également dans le fjord arctique, en mode « conquête » ou « grandes opérations ».5 chars y seront disponibles (Valentine Mk VIII, Churchill Mk VII, Churchill Gun Carrier, Panzer IV, Tiger I) ainsi que 7 modèles d'avions (Spitfire Mk VA, Spitfire Mk VB, Blenheim Mk IF, Bf 109 G-2, Ju 87 Stuka B-2, Ju 87 Stuka B-1, C47).Naturellement, artillerie lourde, canons antiaériens et armes antichars seront également de la partie.Pour les plus pressés, le pré-téléchargement du jeu est d'ores et déjà disponible, afin de pouvoir s'assurer d'être prêt lorsque la BETA ouvrira.Enfin, EA a également communiqué les configurations qu'il faudra posséder afin de pouvoir faire tourner le jeu décemment.La fin de la BETA ouverte est prévue pour le 11 septembre à 16h, pour y accéder, procédez comme la capture suivante :