Battlefield 5 : la nouvelle bande-annonce dévoile un mode battle royale

Une bande-annonce très généreuse en éléments de gameplay

Sous-titrée, la bande-annonce nous plonge au cœur de la ville de Rotterdam, dévastée par les bombardements de la Luftwaffe le 14 mai 1940.Cette bande-annonce dévoile de nombreux éléments dequi caractériseront le futur modedeComme le laisse supposer le titre de la vidéo, il semblerait que l'action prenne place au sein de Rotterdam et de ses alentours lors des événements de mai 1940. Pour le mode battle royale, les développeurs semblent avoir choisi de préserver les éléments de gameplay qui ont fait le succès de leur précédents jeux : des véhicules de guerre terrestres et volant à foison, ainsi qu'un environnement très destructible par les actions des joueurs.La ville semble être encerclée par les bombardements de la Luftwaffe qui se rapprochent au fur et à mesure, rétrécissant ainsi la zone de combat des joueurs comme le fait la tempête dans Fortnite.Contrairement à ses concurrent Fortnite et PUBG, la bande-annonce dévoile qu'Electronic Arts et Dice ont fait le choix de préserver une vue à la première personne.On s'attend à découvrir de nouvelles informations sur cet opus lors de la Gamescom, qui se déroulera du mardi 21 août au samedi 25 août.Pour rappel, Battlefield V sortira le 19 octobre 2018 sur PC, PS4 et Xbox One.