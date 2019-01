Gun Rush, le mode Battle Royal de Read Dead Redemption 2, arrive !

Le mode Battle Royale débarque sur RDR2

Le début d'une longue liste de nouveautés

, le célèbre studio qu'on ne présente plus, s'est enfin décidé à surfer sur la populaire vague du mode Battle Royale. L'éditeur new-yorkais vient en effet d'annoncer l'arrivée d'un nouveau mode pour enrichir Red Dead Online : leLe but ? Êtreparmi les 32 joueurs qui s'affrontent en solo comme en équipe. Pour cela vous devrez récupérer armes et munitions pendant que le terrain de jeu rétrécit de minute en minute.Une approche bien différente du mode Make it count, où chaque joueur doit assurer sa survie en ayant uniquement recours à des flèches et des couteaux.Ce n'est pas tout : dans un billet de blog introduisant le mode Gun Rush, Rockstar Games évoque aussi les mises à jour à venir pour. Le jeu en ligne devrait être enrichi d'une panoplie de nouveaux modes et d'options. Ils y citent notamment, mais aussi l'introduction de, ou encore de nouveaux vêtements et interactions.Le système(« Crimes et Primes ») devrait lui aussi subir quelques modifications sur Red Dead Online. Les joueurs verront ainsi leur tête mise à prix et devront payer leur prime dans un délai limité, sous peine d'être poursuivi par des chasseurs de primes provenant de tous les États ! Lesdevraient, eux aussi, subir de légères modifications avec un fonctionnement simplifié. Le but ici est de nous permettre d'échapper aux joueurs les plus agressifs et ainsi éviter le harcèlement.Enfin, alors que Red Dead Online devrait encore rester en version bêta pendant plusieurs mois, Rockstar annonce l'arrivée de nouvelles missions pour « Une terre d'opportunités », avec Horley et Jessica LeClerk, ainsi que de nouveaux personnages.