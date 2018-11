Red Dead Redemption 2 : la bêta du monde Online arrivera d’ici la fin du mois

Red Dead Online : la bêta à la fin du mois

Nous savions que la sortie dedevait se dérouler en deux temps. La campagne solo d'abord, le mode multijoueurs en ligne ensuite. Ce dernier devrait d'ailleurs pointer le bout de son nez assez rapidement.D'après Strauss Zelnick, le patron de Take-Two Interactive, qui édite Red Dead Redemption 2, la bêta du mode Online devrait arriver «» sur PS4 et Xbox One.Cela laisse donc encore au moins deux semaines aux cavaliers solitaires pour mener à bien la quête d'Arthur Morgan, avant de monter un gang digne de ce nom en ligne avec leurs amis.D'après les informations compilées par VG247 , le mode en ligne de Red Dead Redemption 2 s'inspirera énormément de celui de. On peut donc s'attendre à un monde ouvert persistant, doté de nombreuses options de personnalisation et de