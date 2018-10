Microsoft à deux doigts de racheter Obsidian (Star Wars KOTOR, Fallout : New Vegas...)

Obsidian Entertainment (aussi) dans l'escarcelle de Microsoft ?

Le géantcompte dans ses rangs de nombreux studios de développement, à commencer par Playground Games, Undead Labs ou encore Ninja Theory, tous officialisés à l'occasion du dernier E3 à Los Angeles. L'américain compte également dans ses équipes un certain Mojang, développeur du très populaire Minecraft. Pas suffisant visiblement, puisque Microsoft aurait, bien connu notamment des amateurs de Star Wars et de RPG.En effet, Microsoft pourrait très prochainement accueillir ce studio indépendant, à qui l'on doit notamment : Star Wars KOTOR 2, Neverwinter Nights 2, mais aussi Pillars of Eternity ou encore Fallout : New Vegas. Pour le studio, cela serait évidemment l'occasion de bénéficier du précieux sceau "", et ainsi profiter de moyens financiers autrement plus conséquents.Rappelons que Obsidian a été fondé en 2003 par d'anciens de chez Black Isle Studios. Après diverses collaborations avec quelques géants comme, Obsidian a opté pour lepour ses nouveaux projets, c'est le cas notamment de. Soulignons au passage que ce même Microsoft avait fait annuler un projet Obsidian il y a quelques années, à savoir Stormlands, qui devait constituer une exclusivité Xbox One.Reste à savoir maintenant quand sera officialisé ce nouveau rachat de la part de Microsoft, avec un Obsidian qui devrait logiquement renforcer la section PC de du géant américain, même s'il n'est pas impossible de voir débouler certains RPG sur Xbox One également.