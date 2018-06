Fortnite : de nombreuses apps Android malicieuses en circulation sur le Net

Patience est mère de sureté

Modifié le 22/06/2018 à 11h07

Déjà disponible sur PC, consoles et iOS, Fortnite est attendu avec impatience par les joueurs sous Android. Prévu pour l'été 2018, le concurrent de PUBG attise toutes les convoitises, même les moins honnêtes.Profitant du succès du jeu, des développeurs peu scrupuleux ont ainsi lancé de nombreux appâts sur la toile. YouTube est particulièrement touché. Le service de vidéo de Google regorge depuis quelques temps de nombreuses vidéos du type "", lien vers un fichier APK "officiel" à l'appui.Une fois l'APK téléchargé, le jeu semble en effet tout ce qu'il y a de plus vrai : icônes, écran de chargement, musique d'introduction... Tout est en fait un copier/coller de la version iOS. C'est après le premier écran de chargement que les problèmes commencent pour les joueurs. Le faux jeu les invite à débloquer l'accès en téléchargeant une autre application. Sauf que peu importe le nombre de téléchargement, le faux Fortnite ne fonctionnera jamais. Et pendant ce temps, les développeurs peu scrupuleux s'en mettent plein les poches en redirigeant les fans vers les apps sponsorisées de leur choix.Vous l'aurez compris, évitez à tout prix de foncer tête baissée sur ces vidéos et APK soi-disant officielles. Vous n'auriez au final qu'un malware sur votre smartphone et ne profiteriez pas du tout du jeu.Epic n'a pas communiqué de date de sortie officielle pour Fortnite sous Android, il ne sert donc à rien de tenter le diable. Même si le Play Store n'a pas encore d'application Fortnite, si jamais vous venez à en croiser une, assurez-vous bien qu'elle soit éditée par Epic et non pas une autre boite de développement.N'hésitez pas non plus à vous doter d'un antivirus sur votre smartphone, il sera capable de vous protéger d'une application Fortnite malveillante en cas de besoin. MalwareBytes est ainsi capable de repérer cette menace sous l'appellation Android/Trojan.FakeFortnite. De son côté, Google a annoncé que ses algorithmes effacent les vidéos suspectes dès qu'elles sont signalées.