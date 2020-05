La NASA a besoin de vos cerveaux pour aider à sauver la faune sous-marine

Un aperçu du jeu NeMO-NET © NASA/Ames Research Center/Ved Chirayath

Cartographier en jouant

Un écho à Intel

Sources : Engadget et NASA

Jouable sur iOS et prochainement sur Android, le titre compte sur les joueurs pour cartographier les fonds marins et fournir des données utiles à leur préservation.Dans, les joueurs utilisent leur iPad ou leur ordinateur pour voyager virtuellement dans les profondeurs de l'océan, puis identifier et classer les coraux qu'ils rencontrent. Les images utilisées pour la conception du jeu sont tirées d'expéditions océaniques réelles effectuées par la NASA.Le communiqué de l'agence précise : «».Ainsi, jouer au jeu aidera les scientifiques à créer une carte plus précise des coraux présents dans les fonds marins, un outil précieux pour les efforts de conservation actuels. Cette carte sera réalisée par un super-ordinateur de la NASA à partir des données reçues.Le communiqué ajoute : «».L'initiative évoque d'ailleurs le projet CORaiL récemment dévoilé par Intel, qui compte sur l'intelligence artificielle pour la surveillance des récifs. Mais alors qu'Intel a remplacé des expéditions humaines par des photographies traitées par IA, la NASA fait le pari inverse.Ved Chirayath, qui a développé le réseau neuronal derrière le jeu, a déclaré que «». Il ajoute : «».Disponible sur l'App Store,doit également être porté sur Android. Indirectement, il participera à la préservation de la biodiversité et à la sécurité du milliard de personnes vivant près des côtes.