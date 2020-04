Projet CORaiL : Intel compte sur l'intelligence artificielle pour surveiller les récifs coralliens

© Intel

Lire aussi :

Des scientifiques russes et français créent une éponge hydrophobe pour nettoyer les océans



Surveillance accrue

Lire aussi :

Un nouveau plastique biodégradable à base d'amidon et de cellulose



40 000 images et de la vidéo en streaming

Source : Intel

Baptisé CORaiL, celui-ci utilise l'intelligence artificielle (IA) pour «».S'il n'est annoncé qu'aujourd'hui, le projet CORaiL a été déployé en mai 2019 autour de l'île de Pangatalan, dans le Pacifique. Depuis, les appareils installés près des récifs coralliens ont permis aux scientifiques d'en évaluer la santé en temps réel.Pour juger de cette santé, les chercheurs jugent notamment de l'abondance et de la diversité des poissons présents sur place. Pour constater cette diversité, des plongeurs doivent s'y rendre régulièrement, mais cette méthode présente des inconvénients. Les plongeurs étant limités par les capacités de leur matériel, ils ne peuvent généralement prendre des photos et des vidéos que pendant 30 minutes environ. Et surtout, en se rendant sur place, ils peuvent interférer avec le comportement de la faune, et donc affecter les résultats du projet.À la place, Intel et ses partenaires ont mis au point un système reposant sur l'IA. Tout d'abord, ils ont réalisé ce que les experts appellent une «» (ou SRP), une structure en béton spécifiquement conçue pour servir de support à des fragments de corail, fournissant ainsi un habitat artificiel pour les poissons. Ensuite, des caméras ont été disposées «» afin de détecter, de photographier et d'enregistrer la faune présente dans la zone.Ces caméras ont été dotées du système de détection intelligente VASP (Video Analytics Services Platform) d'Accenture. Comme le précise Intel, qui a fourni divers composants nécessaires au projet (notamment ses processeurs Xeon ), VASP «». Le projet doit ainsi permettre aux responsables de prendre des décisions reposant sur des données plus fiables, plus rapidement et avec un risque réduit de perturber la faune.Le projet aurait ainsi généré 40 000 images de cet environnement et autoriserait également la réalisation de vidéos. Athina Kanioura, la responsable d'Accenture Applied Intelligence, a déclaré : «».Le projet doit favoriser la préservation des coraux, qui sont à la fois l'un des écosystèmes les plus diversifiés au monde et un bénéfice pour l'Homme. En plus de protéger les côtes des tempêtes tropicales, les récifs coralliens fournissent, selon les chiffres rapportés par Intel, de la nourriture et des revenus à un milliard de personnes sur la planète.