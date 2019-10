La région Île-de-France va lancer une application regroupant tous les modes de transport

Une application multimodale à 40 millions d'euros

En accord avec le projet de loi mobilités

Les transports franciliens poursuivent leur digitalisation. Après la dématérialisation des tickets de métro , désormais intégrés dans l'application Android Vianavigo, la région Île-de-France va mettre en place une plateforme multimodale à destination des usagers.L'outil, dont le lancement est prévu d'ici 2020, sera accessible depuis les smartphones et agrégera l'ensemble des moyens de transport proposés sur le territoire. On y retrouvera bien sûr les trains, bus, métros, tramways, mais également les services de VTC, de taxis, de vélos, de trottinettes électriques, de covoiturage, d'autopartage... De plus, la solution offrira la possibilité d'acheter directement ses titres de transport dématérialisés et de trouver le meilleur itinéraire. Le but de l'application : devenir «», selon les termes de la présidente de la région.Pour son développement, Île-de-France Mobilités, établissement public gérant les transports sur le territoire, prévoit d'investir 40 millions d'euros. Cette somme servira notamment à regrouper les différents services existants dans «». À cet effet, l'organisation va faire appel à plusieurs partenaires, dont la SNCF.Ce projet fait écho aux solutions mises en place par certains acteurs privés, à commencer par Uber. En effet, le géant américain du VTC ne cache pas sa volonté de transformer son application en plateforme multimodale, aux États-Unis. Cette année, l'entreprise y a ainsi ajouté un service dédié aux transports en commun , après avoir déjà intégré des vélos et trottinettes électriques.Par ailleurs, cette initiative louable de la région n'en est pas totalement une. En réalité, il s'agit plutôt d'anticiper l'adoption par le Parlement du projet de loi d'orientation des mobilités. L'article 11 de ce dernier incite en effet les gestionnaires des transports publics à mettre à disposition des usagers une plateforme multimodale. Pour l'Île-de-France, ce devrait donc être le cas dès l'année prochaine.