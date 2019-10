Chronopost livre désormais dans tout Paris avec des véhicules à faibles émissions

© Chronopost

Une diminution de 87 % des émissions de CO 2 grâce aux véhicules propres

Une volonté d'étendre la livraison propre dans toute la France à court terme

À l'heure où il est question de gagner toujours plus de temps pour livrer toujours plus vite les colis aux destinataires, Chronopost a fait une annonce, le 2 octobre, qui tient plus au concret qu'à la symbolique. La société de livraison a indiqué avoir débuté mi-septembre, à Paris, les livraisons de colis grâce à une nouvelle flotte de véhicules propres.Depuis quelques jours, Chronopost livre l'intégralité de la capitale grâce à une flotte de 190 véhicules électriques, composée de voitures électriques, d'une quinzaine de vélos-cargo électriques mais aussi d'une quarantaine de véhicules roulant au gaz naturel. Une vraie petite armée censée réduire les émissions de COà hauteur de 87 %, qui a nécessité 20 millions d'investissement de la part de la filiale de La Poste.Au total, ces véhicules permettent d'acheminer 25 300 colis sur 223 tournées de livraison quotidiennes, et représentent 560 tonnes de COnon émises, selon Chronopost. «», a commenté Martin Piechowski, le président de la société.Dans les faits, à Paris, les colis arrivent à l'espace logistique urbain de Beaugrenelle, dans le 15arrondissement. Des navettes GNV prennent ensuite le relais en déposant les colis dans les Chronocity. Le reste de la livraison s'effectue en 100 % électrique ou via les véhicules GNV pour Boulogne-Billancourt. Les fourgonnettes électriques qui prennent en charge les livraisons sont des Nissan e-NV2000, des véhicules dotés d'une autonomie de 300 kilomètres en cycle urbain.L'idée de Chronopost est de devenir le leader de la livraison propre du dernier kilomètre. Pour cela, il va lui falloir s'étendre. Et cela tombe bien, car c'est prévu. D'ici mi-2020, les véhicules propres seront déployés sur la grande couronne parisienne ainsi sur dix grandes villes françaises, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Montpellier et Nice.Chronopost voit même plus loin, et espère réaliser 20 à 25 % de la distribution via des moyens propres, avec une flotte qui pourrait grimper à 1 200 voire 1 500 véhicules. Pour l'heure, la société loue ses véhicules propres à l'entreprise Fraikin.