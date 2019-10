UPS est la première entreprise de livraison autorisée officiellement à utiliser des drônes

© UPS

» annonce fièrement Bala Ganesh, Responsable en charge de la technologie chez UPS. En effet, le célèbre transporteur est la première entreprise commerciale à être certifiée par la Federal Aviation Administration (FAA) pour son service de livraison par drones, UPS Flight Forward.Durant les six derniers mois, UPS a effectué plus de 1 000 vols de test en collaboration avec le centre hospitalier Wakemed, situé à Raleigh, en Caroline du Nord. La firme a notamment pu livrer des poches de sang ou des fournitures pharmaceutiques.UPS préfère lier des partenariats avec des hôpitaux pour le moment car les produits livrés sont de petite taille et parfaitement adaptés aux capacités des drones.La semaine dernière, UPS a établi son premier vol générateur de profits, mais la route est encore longue avant de développer plus avant son dispositif sur le sol américain. Le transporteur va dans les prochains mois continuer ses expérimentations avec d'autres hôpitaux et peaufiner son business model.Grâce à cette accréditation en poche, l'entreprise peut désormais multiplier les vols dans les villes qu'elle souhaite couvrir, mais elle doit tout de même recevoir l'aval de la FAA avant d'ouvrir une nouvelle ligne de transport.Ces nouveaux essais pourraient malgré tout prendre encore de nombreux mois avant qu'UPS ne puisse ouvrir un vrai service professionnel et rentabilisé.