Flirtey présente son nouveau drone dédié aux livraisons

Pilotage autonome

Dans le vent, la pluie ou la nuit

Flirtey est une startup américaine fondée en 2013 comme «». L'entreprise revendique avoir réalisé, en juillet 2015, la première livraison par drone sur le sol américain approuvée par la Federal Aviation Administration (FAA), l'agence chargée de la régulation de l'aviation civile aux États-Unis.Et la société semble désormais prête à passer à la vitesse supérieure. Elle a ainsi dévoilé les images de son nouveau drone, baptisé Flirtey Eagle. Son but est de pouvoir livrer des clients à l'échelle locale, dans un délai inférieur à 10 minutes.La vidéo de présentation permet également de découvrir Flirtey Portal, la petite plateforme de décollage et d'atterrissage du drone, prévue pour faciliter les acheminements. Et fait également une brève démonstration du contrôle de l'engin via un logiciel propriétaire, qui le dirige de façon autonome. Une fonctionnalité qui permet à un employé de surveiller dix drones à la fois, à distance.Au total, plus de 25 brevets technologiques auraient été déposés par la startup.Grâce à ses caractéristiques, le nouvel appareil serait capable de voler dans 95 % des conditions météo possibles. Et à son arrivée chez son client, le drone peut doucement lui présenter son colis, à l'aide d'un cordon qui descend jusqu'à portée de main.Flirtey prévoit d'utiliser ses appareils pour la livraison commerciale, mais également pour aider les secours médicaux. Les drones pourraient ainsi servir à acheminer des défibrillateurs à domicile, en cas d'urgence.L'entreprise a déjà obtenu plusieurs autorisations de la part de la FAA, notamment pour effectuer des vols au-delà de la ligne de vue et pour procéder à des livraisons la nuit. Des avancées qui permettent à la start-up d'espérer débuter son service dès 2019 et «».