Une carte de transport pour les rassembler toutes, c'est l'idée de Citymapper

Piotr Swat / Shutterstock.com

Un agrégateur d'abonnements de transport en une seule carte

Une aubaine pour les habitants, mais aussi pour les touristes

Après avoir expérimenté son propre bus sur les routes de Londres, Citymapper veut faire plus que du calcul d'itinéraire pour ses usagers. En proposant le Pass Citymapper, l'application londonienne souhaite se positionner dans le MaaS () et passer du rôle de facilitateur d'itinéraire à celui d'agrégateur d'abonnements. Le Pass ira plus loin que les transports en commun et proposera d'inclure de nouveaux modes de transports tels que les scooters, les trottinettes et les VTC.Abonnements de métro, de bus ou de vélos : le Pass Citymapper les réunira tous dans une seule et même carte à travers deux abonnements hebdomadaires.Selon Wired UK , le premier abonnement sera fixé à 30£ et permettra à ses utilisateurs d'avoir accès en illimité aux métros et aux bus londoniens entre les zones 1 et 2 de la ville. Le second abonnement fixé à 40£ offrira les mêmes accès que le premier abonnement en plus de l'accès illimité aux vélos standards en libre-service, ainsi que deux trajets avec l'application- service de transport mi-VTC mi-bus.Digitalisation oblige, le Pass Citymapper sans contact sera non seulement envoyé aux abonnés, mais aussi disponible sur un portail dédié directement sur smartphone compatible avec Apple Pay et Google Pay, le but étant de pouvoir payer ou valider son titre de transport directement avec l'app.Cette solution permettra non seulement de faciliter le quotidien des londoniens, mais aussi et surtout d'enlever une épine du pied des touristes, souvent étrangers au système de billettique londonien. Le Pass Citymapper sera disponible sans engagement dès mars ou avril.