Noël 2021 : notre sélection de romans incontournables pour bien finir l’année

Sorti très récemment aux éditions L’Alchimiste, Obsolètes est une petite pépite de la SF moderne, qui plus est un roman d’anticipation made in France : on adore !

L’histoire se déroule dans un futur très proche, dans une Europe dominée par les technologies. L’héroïne, Kiara D’Isanto, est une psychologue spécialisée dans les traumatismes liés à la tech. Fervente détractrice des nouvelles technologies, elle se voit confier un job qu’elle ne peut pas refuser : tester le comportement d’une super-IA sensée améliorer l’avenir de l’humanité. Sauf que les choses vont vite déraper…

Derrière ce pitch somme toute classique se dissimule un roman très profond, brillant par son univers à la fois fouillé et très réaliste. Chaque page est l’occasion de découvrir ce que le futur pourrait faire de notre monde, en bien et en mal. De fait, malgré toutes les technologies, la planète est à l’agonie climatique. Sans être engagé à la façon de Damasio, Alexis Marzocco nous invite ainsi à réfléchir un tantinet sur notre époque actuelle et sur nos actes face au réchauffement climatique.

Parfaitement écrit, maitrisé de bout en bout, Obsolètes ravira les geeks adeptes de Tech et plus largement les amateurs de livres où action et complots se mélangent habilement. Un vrai coup de cœur qu'on vous recommande de découvrir au plus vite !