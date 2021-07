Obsolètes : votre chronique SF sera-t-elle surpassée par les IA ?

Bienvenue à tous et toutes en 2050. On commence les présentations avec Kiara D’Isanto, la première protagoniste de notre roman et psychologue renommée. Son domaine ? Les maladies mentales liées aux nouvelles technologies. Elle-même déteste la technologie depuis qu'un accident en véhicule autonome a causé la mort de plusieurs de ses amies, lui coûtant au passage son bras gauche, désormais remplacé par une prothèse.

Or, l’un de ses patients lui dévoile rapidement son véritable visage : il est un agent des Nations Unies venu lui proposer d’assister au projet Oculus. La jeune femme devra donner son aval – ou non – pour sa mise en place par les États. Et il faut dire que ce fameux projet a de quoi donner le vertige. Il s’agit en effet de lancer une IA globale qui viendra lutter contre le réchauffement climatique et l’extinction prochaine de l’humanité. Chouette programme, non ?

Alexis Marzocco nous plonge immédiatement dans une ambiance qui nous semble terriblement familière. Si la technologie a progressé, notre planète n’en reste pas moins en danger. Tellement en danger d'ailleurs que l’humanité a atteint un point de non-retour. Pour redresser la barre, le projet secret Oculus vise à donner les rênes du monde à une super-IA nommée Anaël. Cet ordinateur conscient serait alors la seule chance d’éviter le pire. Enfin ça, c’est sur le papier…