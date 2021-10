La part du monstre : bienvenue à affam-land

Dans un futur pas si proche, l’humanité est au bord de l’extinction. Une pandémie causée par un champignon nommé Cordyceps a changé la face de la Terre. Toute personne infectée se voit en effet transformée en « affam », sorte de zombie se repérant à l’odorat. Et quand je dis zombie, on est plus proches du modèle dopé à la rage de 28 jours plus tard que des gentilles versions pataudes de la célèbre trilogie de Romero…

En clair, c’est la galère pour le genre humain. La seule lueur d’espoir réside dans Beacon, une forteresse de bric et de broc rassemblant les derniers survivants du coin. Menée par un groupe mélangeant militaires et civils, Beacon envoie régulièrement des convois à la recherche d’indices sur un quelconque moyen de contrer l’épidémie, mais jusqu’à présent, c’est plus ou moins tombé à la flotte…

Le Rosalind Franklin, embarquant à son bord six soldats et six scientifiques, s’en va ainsi à l’aventure. L’engin - mélange entre un tank, un bus et un Sand Crawler Jawa – a une lourde tâche : sauver l’humanité. C’est parti pour un road-trip sauvage en pleine apocalypse affam !