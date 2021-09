Lisez votre chronique SF : Toute résistance serait futile !

Le récit commence par une convocation de six mathématiciens au sein d’un laboratoire, tout ce qu’il y a de plus quelconque. Bien entendu, notre héroïne, Connie, fait partie de la bande. Convoqués ici à la demande de l’éminent professeur Hirati, ils vont devoir résoudre ce qui s’apparente à une sorte de casse-tête chinois : un signal inconnu venu de l’espace présentant des séries de chiffres sans queue ni tête. Les ordinateurs les plus puissants du monde s’y sont cassé les circuits, et le gouvernement de Sa Majesté semble vouloir éviter au maximum les fuites…

C’est ainsi, dans cette ambiance de conspiration, que Jenny Colgan plante les graines de son histoire. La romancière écossaise fait cependant les choses avec une certaine dose d’humour et de légèreté, imaginant des personnages relativement stéréotypés, style The Big Bang Theory. En effet, tout au long du roman, difficile de ne pas faire le rapprochement avec les geeks de cette série que j’aime tant. Personnellement, j’ai apprécié cette approche qui permet de profiter de personnages finalement plus riches qu’on ne l’imagine au premier abord.

Une fois les présentations faites, vous vous en doutez sans doute, arrive rapidement l’élément perturbateur de notre histoire. Enfin, si tant est qu’un message venu de l’espace ne suffise pas déjà à perturber tout ça !