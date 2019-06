WWDC 2019 : MacOS Catalina ouvre la voie aux applications universelles iPad/Mac

SideCar, Temps d'écran, Find my : de nouvelles fonctionnalités avec Catalina

Catalina et Catalyst : des apps iPad sur Mac

quitte le désert pour la côte californienne. La nouvelle version de MacOS apporte quelques nouveautés fonctionnelles, à commencer par de nouvelles applications Apple Music, Podcasts et Apple TV qui remplacent le vieillissant iTunes. L'application monolithique survit, au passage, sur Windows, du moins pour le moment.La collaboration plus étroite avec l'iPad, et notamment l'iPad Pro , fait partie des principales nouveautés avec un nouveau mode. Celui-ci permet d'utiliser l'iPad comme écran externe , une fonctionnalité déjà proposée de manière logicielle ou matérielle par des développeurs tiers. SideCar peut aussi mettre à profit l'iPad Pro et son Apple Pencil pour le transformer enpour toutes les applications déjà compatibles sur Mac (Photoshop, Illustrator, Sketch...)Deux nouvelles applications font également leur apparition, en plus du « démantèlement » d'iTunes.arrive sur Mac, avec des fonctionnalités similaires à celles introduites par iOS 12, pour fixer des limites d'usage de ses applications et obtenir des statistiques sur son usage. Apple ne semble pas être intéressé actuellement par des fonctionnalités plus « pro » comme le proposent Timing ou le service web Timely.permet de combiner les fonctionnalités de Find My iPhone et Find My Friends dans une seule application également intégrée à iOS 13 . Grâce à un signal Bluetooth sécurisé, l'application retrouve même les Mac en veille.Les applications système intègrent quelques nouveautés également présentes dans iOS 13 et iPadOS. L'application Rappels a été complètement refondue, Notes ou Photos intègrent de nouvelles vues, et Safari gagne une nouvelle page de démarrage.La grosse nouveauté de MacOS Catalina, néanmoins, est interne. Il s'agit dequi permet de porter facilement ses applications iOS (iPad pour l'instant) sur Mac. On peut y voir le futur des apps sur Mac ou l'arrivée éventuelle de Mac tactiles, mais en l'occurrence, l'idée est principalement deen lui apportant des applications populaires sur iOS sans trop de travail pour les développeurs.MacOS Mojave présentait déjà quatre apps portées depuis iOS : Maison, News, Dictaphone et Bourse. La technologie est désormais ouverte aux développeurs tiers et Apple a notamment mentionné, de retour sur Mac après avoir abandonné son application native.Il est encore tôt pour savoir exactement comment cette initiative sera reçue par les développeurs et ce qui en sortira. Les premières applications « universelles » d'Apple étaient franchement médiocres, mais Craig Federighi a rappelé qu'il s'agissait de la version « 1.0 ».Le projet Catalyst a bénéficié de nombreuses améliorations depuis, permettant une prise en charge plus « native ». Ça fait beaucoup de guillemets, mais on devrait en savoir plus, quand Mac OS Catalina seraet quand les premières applications Catalyst peupleront le Mac App Store.