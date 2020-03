La mise à jour 80 de Chrome OS commence à être déployée

Le mode tablette s'améliore

Du changement avec l'écosystème Linux

Source : Android Police

Google a enfin débuté le déploiement de la mise à jour vers Chrome OS 80, qu'on attendait depuis plusieurs semaines, juste après l'arrivée de Chrome 80 sur desktop et Android début février. Voici les principales nouveautés apportées par cette version.On commence par le correctif d'un bug qui pouvait être vraiment agaçant. Désormais, lorsqu'un utilisateur connecte une souris à sa tablette ou son appareil hybride 2-en-1 en mode tablette, cette action ne désactivera plus la fonctionnalité de rotation automatique de l'écran. Auparavant, il fallait en effet changer manuellement la rotation dans cette situation.La firme de Mountain View teste également des nouveautés en termes d'interface pour le mode tablette, l'objectif étant de rendre le multitâche du navigateur Chrome un peu plus convivial. Ces changements ne sont pas proposés par défaut et ne sont pas activables depuis les paramètres mais via le système de flags. Il vous faut activer webui-tab-strip, new-tabstrip-animation et scrollable-tabstrip. On obtient alors un système de cartes positionnées à l'horizontal, pour visualiser l'ensemble des pages ouvertes, avec une carte « nouvel onglet » disponible à droite.Chrome OS est capable de faire tourner des applications Linux grâce à la version 9 Stretch de Debian . Désormais, les nouveaux utilisateurs auront recours à une technologie basée sur Debian 10 Buster. Ceux qui sont encore sur Debian 9 Stretch pourront profiter d'une mise à niveau dans le futur.La mise à jour apporte aussi le chargement latéral d'applications Android sur Chromebook sans avoir à passer par le mode développeur. Une fonctionnalité qui reste marginale et pas destinée au grand public mais qui peut avoir un intérêt pour les bidouilleurs.