Un Inside Xbox le 12 mars avec du Halo au programme

Rendez-vous mardi prochain

Halo: The Master Chief Collection en passe d'être annoncé sur PC

Le constructeur américain a commencé à teaser ce second numéro de l'année 2019 avec une vidéo très intéressante. Une chose est certaine, Master Chief y fera bien une apparition.Cet Inside Xbox aura donc lieu, heure française, sur YouTube Mixer et Twitch . L'émission devrait durer entre 1 h 30 et 1 h 45 si nous nous fions aux épisodes précédents.Comme à son habitude, la firme de Redmond a déjà dévoilé une partie du programme de cette soirée consacrée aux jeux vidéo. Les productions maison répondront à l'appel tout comme les éditeurs tiers qui viendront détailler leurs prochains jeux.Ainsi, nous savons déjà que Bohemia Interactive fera le déplacement pour parler de son jeu de survie à la troisième personne. Le titre est déjà disponible sur Xbox One via le programme Game Preview et une nouvelle mise à jour pourrait donc être annoncée., qui sortira le 15 mars 2019, sera également présent avec sans doute un peu de gameplay en prime.Cependant, la grosse annonce de la soirée devrait se faire du côté de, le studio spécialisé dans la saga Halo. Plus tôt cette semaine, des rumeurs évoquaient l'officialisation imminente d'une version Windows 10 pour. D'après le teasing réalisé par Microsoft, une telle présentation semble de plus en plus envisageable durant cet Inside Xbox.Enfin, lesera à l'honneur et la firme américaine a aussi promis des annonces qu'elle «». Si beaucoup de joueurs attendent les premières déclarations officielles autour du partenariat entre Microsoft et Nintendo , il faudra sans doute se tourner vers la GDC 2019, qui se tiendra du 18 au 23 mars, ou bien vers l' E3 2019 , qui aura lieu du 11 au 14 juin, pour en apprendre plus.