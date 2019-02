Jeux Xbox sur Windows : Microsoft avance à grands pas

Crédits : Microsoft

State of Decay 2 a été installé via les serveurs Xbox One

Microsoft se veut de plus en plus agressif sur la convergence de ses plateformes

Lors du déploiement de, les membres du programme Windows Insiders ont été invités parà installer le jeu Xbox Onesur leur ordinateur. Or, si le jeu est jouable sur PC depuis sa sortie grâce au, la méthode employée ici par Microsoft laisse présager un futur où le concept même de console de salon serait gommé.Intrigués par la proposition de Microsoft, certains utilisateurs se sont plongés dans le code afin d'obtenir des éléments de réponse. Ils se sont aperçus que, pour installer State of Decay 2, Windows 10De plus, les fichiers du jeu étaient listés sous l'extension « .xvc » - le format utilisé par les jeux Xbox One. Des fichiers qui, pour être installés correctement sur ordinateur, mobilisent une nouvelle application nommée «».Quelques heures après que cette découverte a été révélée sur Internet, PC Gamer a publié une interview de Phil Spencer , patron de la division Xbox chez Microsoft. Et si l'homme s'est bien gardé de nous révéler quoi que ce soit, il affirme que son entreprise travaille avec acharnement sur», déclare-t-il à PC Gamer. Et de conclure : «».Des révélations qui renvoient indirectement aux informations qu'a dévoilé la semaine passée jeuxvideo.com. Selon les sources du site, plusieurs exclusivités Xbox One, ainsi que le Xbox Game Pass arriveraient prochainement sur Nintendo Switch Autant d'éléments qui dessinent un peu plus clairement les ambitions de Microsoft pour le futur. En multipliant les plateformes de distribution pour ses jeux, Xbox souhaitepour devenir un service. L'annonce du projet de cloud gaming xCloud à l'E3 dernier ne dit d'ailleurs pas autre chose.Toujours est-il que les choses semblent bouger à une vitesse folle chez Microsoft. Des projets qui lui permettront, peut-être, de ne pas rater de train de la neuvième génération de consoles, et pourquoi pas de le mener.