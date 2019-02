Le Xbox Game Pass accueillera Shadow of the Tomb Raider en février

Les aventures de Lara au grand complet

Rappelons que lepropose un catalogue de plus de 100 jeux téléchargeables à volonté du moment que l'abonnement est actif. Pour 9,99€ par mois, les joueurs peuvent ainsi jouer à plusieurs titres AAA dont l'ensemble des exclusivités éditées par Microsoft. En effet, ces dernières arrivent dès le jour de leur sortie sur lePas moins de six jeux ont été officialisés pour ce mois de février. Ainsi, dès le 7 février, c'est Shadow of the Tomb Raider qui débarquera sur le. Les abonnés auront donc accès aux trois titres retraçant les origines de la célèbre Lara Croft. Le 14 février, c'estqui sera mis en ligne suivi dele jour suivant.Trois autres titres ont aussi été annoncés, mais ces derniers ne possèdent pas encore de date précise. Il s'agit deet. Un line-up costaud qui se densifiera encore dès le mois de mars.