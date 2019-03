Halo : The Master Chief Collection sortira très bientôt sur PC



Une annonce en juin est évoquée

Le lancement de, il y a 3 ans et demi de cela, a été marqué par de nombreux soucis techniques et autres déconnexions intempestives. Au fil du temps,a mis en ligne des patchs pour corriger ces problèmes. En 2018, la compilation regroupant les quatre premiers opus a reçu une nouvelle mise à jour importante, ajoutant la compatibilité 4K/HDR.Après ce travail monumental réalisé sur la version, le studio américain pourrait bientôt proposer son jeu sur PC. C'est ce que déclare le site Windows Central, qui évoque une annonce durant l', à Los Angeles du 11 au 14 juin. La sortie pourrait même se faire dans la foulée puisque plusieurs sources évoquent «». C'est sans doute via lesur Windows 10 quearrivera sur PC.Microsoft sera sur le devant de la scène à l'E3 2019 puisque le constructeur américain devrait y dévoiler ses deux futures consoles qui sortiront en 2020