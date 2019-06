PES 2019 sera offert aux abonnés PlayStation Plus en juillet

Crédits : Sony

PES 2019 et Horizon Chase Turbo sont les jeux PS Plus du mois

Source : PlayStation Blog

Il vous restepour télécharger, si ce n'est pas déjà fait,et, qui disparaîtront du service à la même date pour laisser place àainsi quePlutôt FIFA ou PES ? Quelle que soit votre préférence, vous ne direz certainement pas non à un jeupour occuper vos après-midi calfeutrés à domicile afin d'échapper à la chaleur estivale.Pour accompagner le jeu de sport de Konami, Sony puise dans la nostalgie en offrant à ses abonnés, un jeu de courses de type arcade à l'esthétique et bande-son résolument rétro. Bonus : on peut y jouer à plusieurs sur le même écran... chose qui se fait de plus en plus rare.