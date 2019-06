PES 2020 est officiel... et ne s'appelle plus tout à fait PES, d'ailleurs

Ne l'appelez plus PES

En effet, pour son édition 2020, la sagava profiter d'un subtil retitrage, puisqu'il faudra désormais l'appeler :. Un nouvel opus qui sera disponible dès le 10 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, avec un certain Lionel Messi en guise d'ambassadeur.Konami promet évidemment une foule de nouveautés, avec notamment un, un marché des transferts mieux géré, davantage de personnalisation, des sélectionneurs de légende (Maradona, Zico...), de nouvelles techniques, une meilleure gestion des tirs et des défenses, ou encoreUn nouveau mode communautairesera également de la partie, tout comme certains joueurs de légende, à commencer par Iniesta ou Ronaldinho, qui disposera de sa propre palette de mouvements.Un eFootbal PES 2020 qui sera disponible quelques semaines avant son concurrent FIFA 20 prévu pour sa part le 27 septembre.