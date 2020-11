Cyberpunk 2077 : la version PS4 embarque deux CDs Blu-Ray et nécessite 70 Go d'espace disque

Celle-ci contiendra donc deux CD Blu-Ray ; à l'instar de Red Dead Redemption 2, l'un devrait être un disque d'installation, l'autre servir à lancer le jeu.

L'édition standard du jeu, en version physique et sur toutes consoles, contiendra également des goodies, comme CD Projekt RED a l'habitude d'en proposer. Les acheteurs de cette version recevront donc en supplément du jeu un guide de présentation du monde de Cyberpunk, des stickers, des cartes postales et une carte de Night City et ses environs. La version numérique du jeu, toutes plateformes confondues, proposera également des goodies, mais cette fois-ci en format dématérialisé, forcément.

Notons par ailleurs que de tels visuels ont matière à rassurer quant à la sortie effective de Cyberpunk 2077 le 10 décembre sur Xbox One, Xbox Series X et S, PS4, PS5, PC (GOG, Steam et Epic Games Store) et Google Stadia.

Rappelons enfin que demain, ironiquement le jour où aurait dû sortir Cyberpunk 2077, se tiendra le dernier épisode de Night City Wire dédié au personnage incarné par Keanu Reeves et les musiques du jeu…