Google Maps améliore son guidage vocal pour les piétons

Des instructions plus précises et plus rassurantes

Plus besoin d'avoir le nez sur son écran pour s'orienter

Google semble décidément prête à agir en faveur des individus atteints de malvoyance ou de cécité visuelle. Alors que la Journée mondiale de la vue se déroulait hier, l'entreprise a annoncé une nouvelle option d'accessibilité sur Chrome , ainsi que sur Google Maps.L'application de navigation verra ainsi ses instructions vocales enrichies, une fonctionnalité destinée principalement aux déficients visuels. Dorénavant, en voiture ou à pied, il ne s'agira plus simplement d'entendre «» ou «». Il sera désormais possible d'activer une option impliquant des consignes plus détaillées tout au long de l'itinéraire.Cela comprend notamment des indications sur la distance à laquelle se situe la prochaine rue à emprunter ou des informations relatives à la sécurité. Par exemple, si l'itinéraire implique de traverser une grande avenue, l'application avertira le piéton, en l'invitant à la prudence. De plus, l'outil pourra également faire preuve d'une certaine forme d'encouragement, en annonçant à l'utilisateur qu'il se trouve toujours sur le bon chemin.Dès le départ, la fonctionnalité a été «». Mais l'idée est également de permettre à tous de s'orienter sans tenir son téléphone devant soi et de rassurer les personnes se déplaçant seules, à l'aide d'un accompagnement plus poussé.Ce nouveau service est en cours de déploiement, depuis hier, sur les applications Android et iOS. L'option « Guidage vocal détaillé » fera donc progressivement son apparition dans les paramètres de navigation de Google Maps. Néanmoins, elle ne sera disponible, en premier lieu, qu'aux États-Unis et au Japon, avant une extension prévue à d'autres langues et d'autres pays.