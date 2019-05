Google I/O 2019 : quelles sont les annonces les plus attendues ?

Des nouveautés déjà confirmées par de nombreuses fuites

Un festival d'annonces logicielles

est désormais un événement immanquable pour les amateurs de technologie. Chaque année au mois de mai , le géant du web donne rendez-vous aux développeurs à San Francisco pour y présenter ses dernières avancées.Google va probablement aborder tous ses domaines de prédilection, du mobile en passant par la recherche et l'intelligence artificielle, et nous vous proposons unmajeures qui devraient être dévoilées.Évidemment, la prochaine mouture du système d'exploitation mobile sera l'un des moments les plus attendus de ce keynote inaugural. Si Google a déjà livré une première bêta et l'on connait déjà une bonne partie des nouveautés , Google I/O sera l'occasion de présenter en détail toutes les dernières fonctionnalités. On évoque déjà leà l'instar de FaceID chez Apple ainsi qu'un mode permettant d'utiliser son smartphone sur un écran externe, tel un PC.Google I/O sera l'occasion d'officialiser enfin sesmilieu de gamme. Comme ses grands frères, on sait déjà tout des prochains téléphones de Google grâce à de nombreuses fuites qui ont révélé le design complet des appareils, comme leur fiche technique.Lesbénéficieront des mêmes caméras 12 mégapixels que les Pixel 3, et devraient offrir les mêmessaluées par la presse. La différence sera marquée au niveau des performances globales, avec des processeurs moins véloces (Snapdragon 670 et 710 pour la version XL).L'est aujourd'hui le produit le plus stratégique de l'entreprise et il y a quelques temps que Google n'a pas revu sa gamme d'enceintes connectées.Les Google Home ne devraient pas être mises à jour, mais à la place Google proposerait le Nest Hub Max , un produit similaire au Google Home Hub dont l'écran mesure vraisemblablement, contre 7 pouces pour l'enceinte made by Google. Plus qu'une simple enceinte intelligente, le Nest Hub Max devrait être une alarme pour la maison et se différencier des autres produits Google Home.Google a déjà communiqué sur son futur service de jeu en streaming . Si l'éditeur a dévoilé le concept de base à la presse et au grand public, il pourrait revenir surplus en détails, notamment sur la partie technique. Les développeurs spécialisés dans le jeu vidéo seraient particulièrement intéressés d'en apprendre plus suret sur les outils mis à leur disposition. Il est par contre peu probable d'obtenir une date de sortie définitive ou le prix de l'offre.C'est désormais une tradition depuis plusieurs années. Google ne manque jamais une occasion de présenter ses derniers développements. Si le moteur de recherche a marqué les esprits avec Duplex , son service de prise de rendez-vous automatique par téléphone l'année dernière, il devrait à nouveau proposer de nouveaux usages IA dans ses logiciels phares.Google pourrait également évoquer l'avenir de ses deux autres systèmes d'exploitation.pourrait aller plus loin dans le support des applications Android, mais aucune présentation de matériel n'est à l'ordre du jour, encore moins compte tenu des récents mouvements au sein de l'équipe hardware de Google.pourrait également être mentionné lors de la conférence. Google modifie par petites touches son système d'exploitation pour les montres connectées et l'éditeur pourrait lever le voile sur une évolution plus franche ou des fonctionnalités supplémentaires à venir dans les prochains mois.Et vous, quelle nouveauté attendez-vous le plus à cette Google I/O 2019 ?