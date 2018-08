Google Go pourrait lire cet article pour vous

Une fonctionnalité à destination du « prochain milliard » d'internautes

Une fonctionnalité qui peut nous paraître futile à nous, occidentaux, mais qui pourrait permettre au plus grand nombre de profiter au mieux d'Internet. Grâce à elle, des millions d'utilisateurs pourront tout simplement écouter le contenu des pages Web, par le biais de l'intelligence artificielle.En effet selon un rapport du Wall Street Journal , les utilisateurs de smartphone en provenance des pays en développement ont tendance à utiliser avant tout les fonctionnalités de text-to-speech et d'envoi de messages vocaux, plutôt que de taper des messages avec le clavier.Dopé à l'IA, Google Go est capable de lire à voix haute dans 28 langues différentes, même sur une connexion 2G. Une prouesse qui permet de rendreAvec sa gamme Go, c'est tout un pan de l'humanité que Google tente de séduire. Des pays comme l'Inde sont encore difficilement connectés à Internet dans certaines régions, et quand ils le sont, c'est essentiellement en 2G.Avec Android Go, sous lequel Samsung a dévoilé un smartphone à moins de 100€ , et Google Go, la filiale d'Alphabet veut se positionner comme indispensable dans ces pays émergents.À en croire le rapport du Wall Street Journal cité en introduction, il y a fort à parier que la fonctionnalité de lecture du Web plaira au plus grand nombre. Entérinant par conséquent la popularité de Google sur ces terres où tout est encore à construire en la matière.