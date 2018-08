Google teste une fonctionnalité pour présenter uniquement les bonnes nouvelles

GaleanoStock / Shutterstock.com

« Hey Google, tell me something good »

Si l'actualité a tendance à vous déprimer, ce test en cours aux Etats-Unis par Google pourrait bien vous plaire. Une nouvelle commande vocale permettrait de filtrer l'actualité pour n'en garder que les bonnes nouvelles.Reste à savoir ce que Google entend par « bonne nouvelle ». Dans s on blog , la compagnie précise que ce peut-être «», un «» ou des news parlant des «».Ces actualités proviendront de nombreux médias différents, et seront choisies par le Solutions Journalism Network, un groupement non lucratif cherchant à promouvoir le journalisme de solution - un journalisme traitant l'actualité pour montrer que les problèmes peuvent être résolus.